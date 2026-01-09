EPDK'dan elektriğe şubatta zamlı tarife sinyali

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Bloomberg HT’de yaptığı açıklada, kendisine yöneltilen soru üzerine, 4 senede elektriğe yapılan zammın yüzde 89 olduğunu, en az zammın yapıldığı sektörün elektrik olduğunu ve şubat ayında bir zam gelebileceğini iletti.

Elektrik faturalarıyla ilgili merak edilen sorulara, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yanıt verdi.

"ENFLASYON ARTIŞINDAN DAHA AZ ZAM YAPILDI"

Yılmaz, son dört yılda enflasyonun yaklaşık yüzde 400’e ulaştığını, buna karşılık elektriğe yapılan toplam zammın yüzde 89 seviyesinde kaldığını vurguladı.

"ŞUBAT AYINDA YENİ BİR ELEKTRİK TARİFELERİ DÜZENLEMESİ İÇİN HESAPLAMA YAPILABİLİR"

Yapılan açıklamada, elektrik zammı ihtimalinin tamamen gündem dışı olmadığı, şubat ayında yeni bir elektrik tarifeleri düzenlemesi için hesaplama yapılabileceği belirtildi. Mustafa Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400’lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik.

"ACELECİ BİR ARTIŞ YAPILMADI"

Elektrik fiyatlarıyla ilgili konuşan Yılmaz, elektrik tarifeleri konusunda aceleci bir artış yapılmadığını söyledi.

MALİYETLER VE PİYASA DENGELERİ MASAYA YATIRILACAK

Şubat ayında yapılacak değerlendirmede, maliyetler ve piyasa dengeleri masaya yatırılacak.

“TEMKİNLİ BİR HAZIRLIK” MESAJI

Bu açıklama, elektriğe zam beklentisi olan vatandaşlar için “temkinli bir hazırlık” mesajı olarak yorumlandı.

"2025'TE ENERJİ SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR DALGALANMA YAŞANMADI"

Yılmaz ayrıca, 2025’e ilişkin değerlendirmelerde finansal sıkılaşmaya ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen enerji sektöründe ciddi bir dalgalanma yaşanmadığını ifade etti.