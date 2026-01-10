Gram altın 6 bin 251 liradan işlem görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, alım-satım yapmayı planlayan yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Yıl boyunca yaşanan jeopolitik gerilimlerle artan belirsizlikler, hem bireysel hem de merkez bankaları düzeyinde artan talep, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek tarifeler ile Çin ve ABD arasında artan ticari gerilim gibi birçok gelişme, yatırımcıları değerli metallere yönlendirdi.

ALTININ GRAMI 6 BİN 251 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Çeyrek, yarım, gram ve ons altın fiyatlarındaki son durum ise merak konusu oldu.

Gram altın 6 bin 251 liradan işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 450 TL seviyelerinde seyrediyor.

Yarım altın 20 bin 899 liradan satışa sunulurken, cumhuriyet altını ise 41 bin 639 lira civarında işleme alınıyor.