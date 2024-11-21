Piyasalar yeni vergi ve prim yapılandırması bekliyor

Özel Haber

Hemen hemen her yıl yapılan kamu borçları yapılandırmaları vatandaşta "bu yıl da olur" beklentisi doğurdu.

2016 yılından bu yana yaklaşık her yıl bir vergi yapılandırması yasası çıkması, vatandaşlarda bir beklenti oluşturarak, devamı beklenir hale geldi.

Piyasada yapılandırmanın devamı talepleri dillendirilmeye başlandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de esnafın yapılandırma talep ettiğini söyledi.

YAPILANDIRMA VATANDAŞI DA KAMUYU DA RAHATLATIYOR

Vergi ve SGK borçlarını ödemekte zorlanan mükellefler için borçların taksitler halinde 36 ay içerisinde ödenmesini öngören yapılandırmalar vatandaşı rahatlatırken diğer yandan da kamudaki alacakların tahsil oranlarını arttırıyor.

KONUNUN UZMANI YAPILANDIRMAYI MASAYA YATIRDI

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten'e göre 2024 yılı sonu itibarıyla kapsamlı bir vergi yapılandırma yasasının çıkarılması, küçük esnafın, vergi mükelleflerinin vergilerini daha kolay ödemelerine yardımcı olacağını, böylece enflasyonla mücadele paketinin ekonomide meydana getirdiği yavaşlama nedeniyle biriken vergi borçlarının da ödenebilir hale geleceğini bildiren yönde açıklamalarda bulundu.

"MÜKELLEFLER YAPILANDIRMAYA ALIŞTI"

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, yapılandırma beklentisiyle ilgili Esonhaber'e konuştu:

Mükelleflerin bazıları yapılandırma yasaları çıkınca borçlarını öder hale gelmişler, bazıları ise ne olursa olsun ödememeyi adet haline getirmişlerdir. Mükelleflerin önemli bir kısmı ise düzenli olarak vergi ödemelerini yapmaktadırlar. Bu durumda düzenli ödeyenlere, belirli şartlar dahilinde yıllık vergi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması ön görülmüştür. Bu şartların hafifletilerek yüzde 5’in yüzde 10’a çıkarılması yerinde bir uygulama olacaktır.

"ESNAF YAPILANDIRMA İSTEDİ"

2024 yılını kapsayacak yeni bir vergi yapılandırması “son kez” kaydı ile yasalaşırsa, Maliye Bakanlığı vergi tahsilatının hız kazandığını görecektir. TESK Başkanı Sayın Bendevi Palandöken esnafın vergi yükünden ötürü ödemelerini yapamadığını ve yapılandırma talep ettiğini söyledi. Enflasyonla mücadele politikası kapsamında Merkez Bankası tarafından faiz oranlarının yükseltilmesi, ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasına neden olmuştur.

VERGİ DAİRELERİNE SORUMLULUK VERİLMESİ ÖNERİSİ

Her yıl yapılandırma yasası çıkmasının önlenmesi için Vergi Dairesi Müdürlükleri’ne geniş kapsamlı yetkiler verilmesi ideal bir çözüm olacaktır. Böylece genel düzenlemeler yapmak yerine zor durumda olan mükelleflere özel yapılandırmalar gerçekleştirilebilir. Zaten yapılandırma yasalarında vergi asılları değil işleyen faizlerin bir bölümü silinmektedir. Vergi Dairesi Müdürlükleri mükellefleri en iyi tanıyan Maliye Bakanlığı birimleri olması nedeniyle, mükellefe özel taksitlendirmeler geliştirebilir.

"YAPILANDIRMAYA DAYANANLARLA DÜZENLİ ÖDEME YAPANLAR AYRILMALI"