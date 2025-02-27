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Piyasalarda sınırlı hareketlilik sürüyor! 27 Şubat'ta altın ve döviz fiyatları

Piyasalarda sınırlı hareketlilik sürüyor! 27 Şubat'ta altın ve döviz fiyatları Haftanın dördüncü gününün kapanışında dövizde ve altında sınırlı düşüşler yaşanıyor. Türk siyasi tarihi açısından tarihi bir nitelik taşıyan bu saatlerde doların düşüşe geçmesi piyasalarda yankı buldu.