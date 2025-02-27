Piyasalarda sınırlı hareketlilik sürüyor! 27 Şubat'ta altın ve döviz fiyatları

Bugün "Terörsüz Türkiye" için önemli bir adım atılıyor.
Abdullah Öcalan'ın çağrısının Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk'ün okuması bekleniyor.
Bu hareketliliğin öncesinde döviz ve altın fiyatlar inişli çıkışlı bir seyir gösteriyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL, 36,5 ile tarihi zirveye çıkmıştı. Günün sonunda 36,4310 liradan işlem gördü.
Dolar, 0,06 düşüşle 36,4310 liraya düştü.
Euro 0,07 düşerek 38,2296 lira oldu.
Sterlin 0,07 düşüşle 46,2115 liraya geriledi.
Ons altın 2 bin 887 dolardan alıcı buldu.
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Gram altın dün 3 bin 408 lira sevilesindeyken bugün 3 bin 383 liraya gerileledi.
Çeyrek altın dün 5 bin 779 lirayken bugün 5 bin 734 liraya indi.
Gram altın 3 bin 380 lira oldu.
Çeyrek altın 5 bin 733 lira oldu.
Cumhuriyet altını 23 bin 375 lira oldu.
Tam altın 22 bin 946 lira oldu.
Yarım altın 11 bin 473 lira oldu.
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