Piyasalarda son durum! 20 Mart'ta altın ve döviz fiyatları

Haber Merkezi

Dün ABD Merkez Bankası (Fed), faizi sabit bırakma kararı verdi. Kararın ardından ons altında sıçrama görüldü.

Artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki belirsizliklere paralel olarak altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 45 dolardan kapandı.

Yurt içinde de gram altın dün yaşanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonunun yatırımcı üzerindeki etkisi nedeni ile yükseldiği noktadan aşağıya geriledi.

ONS ALTINDA REKOR 3 BİN 56 DOLARA ÇIKTI

Ons altın, yeni günde 3 bin 56 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

ONS ALTINDA SON DURUM: 3 BİN 49 DOLAR

Ons altın saat 09.11'de ise 3 bin 49 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise altın fiyatı dün 4 bin lirayı görerek 3 bin 775 liralara gerilemişti. Gram altın bugün de 3 bin 724 lira oldu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 724 lira

Çeyrek altın: 6 bin 315 lira

Cumhuriyet altını: 25 bin 734 lira

Tam altın: 25 bin 260 lira

Yarım altın: 12 bin 630 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, 42 lirayı geçtikten sonra dün yüzde 3,3 yükselişle 37,8867'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 37,9470 seviyesinden işlem gördü.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar: 38,0015 lira

Euro: 41,9331 lira

Sterlin: 49,1693 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860,29 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu'daki artan gerilimin etkisiyle yüzde 0,3 yükselişle 70,8 dolar seviyesinde bulunuyor.