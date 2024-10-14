Piyasalarda son durum: Altında yeni rekor

AA

Hafta başında piyasaların açılış yapmasıyla beraber altın fiyatları, vatandaşlar tarafından mercek altına alındı.

Geçtiğimiz hafta yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, yeni haftanın ilk iş gününe ise hareketli başladı.

Uzmanlara göre, bu yükselişin temelinde Orta Doğu'da artan gerilimin yatırımcıları "güvenli liman" altına yöneltmesi yatıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 2 bin 928 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 934 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 5 bin 18 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin liradan satılıyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 661 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI: 2 bin 934 TL

İstanbul Kapalıçarşı, yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:

GRAM ALTIN: 2 bin 934 TL

ÇEYREK ALTIN: 5 bin 18 TL

YARIM ALTIN: 10 bin 30 TL

CUMHURİYET ALTINI: 19 bin 990 TL

ATA ALTIN: 20 bin 652 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2830 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5140 lira olmuştu.

Haftanın ilk gününün başlangıcında ise serbest piyasada 34,2930 liradan alınan dolar, 34,2950 liradan satılıyor. 37,5020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,5040 lira olarak belirlendi.

BRENT PETROL FİYATLARI

Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü yüzde 0,3 düşüşle 78,6 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,9 altında 77,9 dolar seviyelerinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 yükselişle 8.885,45 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,23 puan ve yüzde 0,10 artışla 8.885,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,71 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 1,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin de haftaya yükselişle başlayarak 64 bin 569,4 dolara çıktı.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.