Piyasaların gözü Nvidia'nın bilançosuna çevrildi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlarına odaklandı.

Dünya genelinde tarife ve jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizlik sürerken, ikinci çeyrek şirket bilançolarında söz konusu risklerin ekonomiye etkilerine ilişkin sinyaller aranmaya devam ediliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETİ

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın, bugün finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bilanço öncesinde Asya tarafında teknoloji hisselerindeki değer kazancı öne çıkıyor.

Açıklanacak finansal sonuçlar aynı zamanda teknoloji sektörü için bir gösterge niteliği taşırken, çip üreticisinin bilançosunu paylaşmasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

NEW YORK BORSASI

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne pozitif seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, küresel gelişmelerin yanı sıra Fransa'daki siyasi gelişmeler de takip edildi. Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için tarafların ne zaman masaya oturacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Fransa Başbakanı François Bayrou'nun, kamu borçlarının azaltılması için hükümetin hazırladığı ve muhalefet cephesinde tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurmasının ardından siyasi belirsizlik arttı.

Fransa’da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Bayrou hükümetinin Ulusal Mecliste yapılacak güven oylamasından geçememesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatacaklarını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada ile temel hammaddeler konusunda yeni bir anlaşma imzalayarak ekonomik iş birliklerini geliştireceğini duyurdu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,50 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,70 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

ASYA BORSALARI ALICILI SEYREDİYOR

Asya borsalarında Nvidia'nın bilançosu öncesi teknoloji öncülüğünde yükselişler izleniyor.

Yapay zeka alanında önde gelen Çin merkezli Cambricon'un hisseleri yüzde 6 yükselirken, Japonya'da Nikon Corporation hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değerlendi. Ülkede Satori Electric hisseleri yüzde 0,4, Aoi Electronics hisseleri de yüzde 0,8 arttı.

Bölgede bugün açıklanan verilerde, Çin'de temmuz ayında sanayi karları yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı. Sanayi karları haziranda yüzde 4,3 gerilemişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarma kararı yürürlüğe girdi. Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi 6 Ağustos'ta imzalamıştı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

GÜNDEM

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, eylül ayı GfK tüketici güven endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları