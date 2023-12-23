Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek Borcu olan GSS'liler sağlık hizmetlerinden yararlanıyordu. Bu uygulamanın gelecek yılın sonuna kadar süreceği açıklandı.

AA

Herhangi bir sigortaya dahil olmayan vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunuyor.

Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

İlgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sağlık hizmetinden 31 Aralık 2024'e kadar yararlanma hakkı tanındı

Karara göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

GSS kapsamındakilerin prim borcu olup olmadığına bakılmayacak

Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)