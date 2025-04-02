Putin, Rus şirketlerindeki Goldman Sachs'a ait hisselerin satışına onay verdi

Goldman Sachs'ın bazı Rus şirketlerdeki hisselerinin Balchug Capital adlı şirket tarafından satın alınmasına onay geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.
SATIŞINA İZİN VERİLEN ŞİRKETLER
Goldman Sachs'ın hisselerinin satışına onay verilen şirketler arasında, Inter RAO, Gazprom, Rosneft, Surgutneftegaz, Novatek, NLMK, Rostelecom, Tatneft ve Lukoil bulunuyor.
Putin, Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin Ermenistan merkezli Balchug Capital tarafından satın alınmasını da 31 Ocak'ta onaylamıştı.
FAALİYET SONLANDIRMASI
Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti. Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.
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