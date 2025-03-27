Ramazan Bayramı'nda Gaziantep'te baklava üretimi katlandı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilk tescilli Türk ürünü "Antep baklavası"nı bayramda misafirlerine ikram etmek isteyenler, Gaziantep'teki işletmelerde yoğunluğa neden oluyor.
Baklavacılar, her yıl Ramazan ve bayramlar öncesinde ciddi yoğunlukla karşı karşıya kaldıklarını ve artık bu sürece alıştıklarını belirtiyor.
UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve gastronomi kenti ünvanını kazanan Gaziantep'in baklava ustaları, Ramazan Bayramı için hummalı bir hazırlık süreci yaşıyor.
ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKTI
Normal şartlarda günlük ortalama 30 ton baklavanın üretildiği kentte, dünyanın hemen her yerine ürün gönderen baklavacılar, Ramazan süresince üretimlerini iki katına çıkardı.
24 SAAT ÜRETİM
Yaklaşan bayram nedeniyle taleplere yetişmekte zorlanan ustalar, 24 saate yakın üretim yapıp talepleri karşılamaya çalışıyor. Çevrim içi satışlarla Türkiye ve dünyanın hemen her bölgesine ürün gönderen Gaziantepli ustalar, bayram nedeniyle üretimlerin günlük 80 tona ulaştığını belirtiyor.
SICAK SATIŞ YERİNİ SİPARİŞE BIRAKTI
Kentteki baklava üreticilerinden Ömer Faruk Çiftçioğlu, bayrama sayılı günler kala sipariş almaya devam ettiklerini ve artan talepleri karşılamaya özen gösterdiklerini söyledi. Ürünlerin tezgahlarda yok sattığını ve sadece siparişe çalıştıklarını belirten Çiftçioğlu, şöyle konuştu:
Gelen siparişleri elimizden geldiği kadar hızlı şekilde paketleyip bütün dünyaya göndermeye çalışıyoruz. Burada yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri hazırlıyoruz. Genelde yurt içi siparişlerimizde yoğunluk var. Gaziantep genelinde bütün baklavacı ustaları olarak normalde 30 ton üretim yapıyoruz ancak bu rakam ramazanda 60 tona kadar yükseldi. Ramazan'ın son günlerinde ise bayramın etkisiyle talep 80-90 tona kadar yükseliyor. Bu yıl online gelen siparişlerde yüzde 50 civarı artış oldu. Yurt içine 24 saatte teslimat yapıyoruz, yurt dışında ise 36-48 saate kadar teslimat yapıyoruz.
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