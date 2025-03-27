Ramazan Bayramı'nda Gaziantep'te baklava üretimi katlandı

AA

Avrupa Birliği'nin (AB) ilk tescilli Türk ürünü "Antep baklavası"nı bayramda misafirlerine ikram etmek isteyenler, Gaziantep'teki işletmelerde yoğunluğa neden oluyor.

Baklavacılar, her yıl Ramazan ve bayramlar öncesinde ciddi yoğunlukla karşı karşıya kaldıklarını ve artık bu sürece alıştıklarını belirtiyor.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve gastronomi kenti ünvanını kazanan Gaziantep'in baklava ustaları, Ramazan Bayramı için hummalı bir hazırlık süreci yaşıyor.

ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKTI

Normal şartlarda günlük ortalama 30 ton baklavanın üretildiği kentte, dünyanın hemen her yerine ürün gönderen baklavacılar, Ramazan süresince üretimlerini iki katına çıkardı.

24 SAAT ÜRETİM

Yaklaşan bayram nedeniyle taleplere yetişmekte zorlanan ustalar, 24 saate yakın üretim yapıp talepleri karşılamaya çalışıyor. Çevrim içi satışlarla Türkiye ve dünyanın hemen her bölgesine ürün gönderen Gaziantepli ustalar, bayram nedeniyle üretimlerin günlük 80 tona ulaştığını belirtiyor.

SICAK SATIŞ YERİNİ SİPARİŞE BIRAKTI

Kentteki baklava üreticilerinden Ömer Faruk Çiftçioğlu, bayrama sayılı günler kala sipariş almaya devam ettiklerini ve artan talepleri karşılamaya özen gösterdiklerini söyledi. Ürünlerin tezgahlarda yok sattığını ve sadece siparişe çalıştıklarını belirten Çiftçioğlu, şöyle konuştu: