Ramazan kolileri ve hediye çeklerinden 30 milyar liralık hareketlilik bekleniyor

Ramazan ayı yaklaştıkça sadece mutfaklar değil, çarşı pazar da hareketleniyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte perakende sektöründe yardım kolileri ve hediye çeklerine yönelik hareketlilik başladı.

30 MİLYAR LİRALIK PAZAR

Sektör temsilcileri, bu yıl Ramazan kolileri ve hediye çeklerinin toplamda yaklaşık 30 milyar liralık bir pazar oluşturmasını bekliyor.

RAMAZAN KOLİLERİNDE FİYATLAR YÜZDE 20 ARTTI

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, Ramazan kolisi fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 15-20 artış yaşandığını belirtti.

Kartal, temel gıda ürünlerinden oluşan kolilerin fiyatlarının 499 lira ile 1.999 lira arasında değiştiğini ifade etti.

YARDIM ÇEKLERİ DAHA FAZLA TERCİH EDİLİYOR

Son yıllarda yardım kolileri yerine market yardım kartı ve hediye çeklerinin daha fazla tercih edildiğine dikkat çeken Kartal, hediye çeklerinin kullanım payının geçen yıla göre yüzde 70-75 arttığını söyledi.

Kartal, bu artışın temel nedenleri arasında dağıtım maliyetlerinin yükselmesi ve yardım çeklerinin ihtiyaç sahiplerine daha esnek kullanım imkânı sunmasını gösterdi.

ÇEKLER 12 AY BOYUNCA KULLANILIYOR

Hediye çeklerinin 12 ay boyunca kullanılabildiğini vurgulayan Kartal, bu sayede harcamaların yıl içine yayılabildiğini ve gıda dışı ürün alımına da olanak sağlandığını kaydetti.

RAMAZAN ALIŞVERİŞİ DAHA PLANLI YAPILIYOR

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise Ramazan ayında tüketim alışkanlıklarının değiştiğini belirtti.

Alışverişlerin iftar ve sahur saatlerine göre şekillendiğini ifade eden Özpamukçu, tüketicilerin tek seferde yüksek tutarlı alışverişler yerine daha planlı ve sık alışveriş yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Ramazan döneminde temel gıda, bakliyat, et, unlu mamuller, hurma ve içeceklerde talep artışı yaşandığını aktaran Özpamukçu, perakendecilerin bu talep artışına yönelik hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi.

İSRAF UYARISI VE DİJİTALLEŞME VURGUSU

Özpamukçu, Ramazan ayında artan tüketimin israfa dönüşmemesi gerektiğine dikkat çekerek, yardım kolilerinin gerçek ihtiyaçlara odaklanan, raf ömrü uzun ürünlerden oluşturulduğunu belirtti.

Ayrıca online alışveriş, hızlı teslimat ve dijital kampanyaların Ramazan döneminde daha belirleyici hale geldiğini vurguladı.

Sektör temsilcileri, hem geleneksel Ramazan kolilerinin hem de hediye çeklerinin ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiğini, hediye çeklerinin ise sunduğu esneklik nedeniyle her geçen yıl daha fazla öne çıktığını ifade ediyor.