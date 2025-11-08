Ramazan umre turları için kayıtlar başladı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2026 Ramazan umre turları için kayıtlar açıldı. 2026 Ramazan umre turları için açılan kayıtlar, 35 günlükten 10 günlüğe kadar çeşitli seçenekler sunuyor.