Ramazan umre turları için kayıtlar başladı

- Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan umre turları için kayıtları açtı.
- Tur seçenekleri 35 gün ile 10 gün arasında değişiyor ve Kabe'ye yakın konaklama imkanı sunuluyor.
- Kayıtlar, belirli bankalara ödeme yaparak ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Ramazan'ı kutsal topraklarda geçirmek isteyenlere yönelik farklı tur seçenekleriyle "Ramazan Ayı Umre Programı" hazırlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgiye göre 35 günlük, 30 günlük, 24 günlük, 20 günlük, 15 günlük, 11 günlük veya 10 günlük, Kabe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler sunuluyor.
Bu tarihlerde umreye gitmek isteyenlerin, "hacumre.diyanet.gov.tr" web adresi üzerinden bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemeleri gerekiyor.
KAYITLAR E-DEVLET YA DA MÜFTÜLÜKLERDEN
Ücretini ödeyenler, umre kaydını e-Devlet veya il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapabilecek.