Rapor yayınlandı! ABD'de bütçe açığının artması bekleniyor Yayınlanan yeni bir rapora göre, ABD'nin bütçe açığının 10 yılda 2,6 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

AA

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), "Bütçe ve Ekonomik Görünüm: 2024-2034" raporunu yayınladı.

Raporda bütçe açığı, iş gücü beklentileri ve büyümenin de içinde yer aldığı geniş bir perspertifle dile getirildi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, federal hükümetin bütçe açığının 2034'te 2,6 trilyon dolara ulaşacağını öngördü.

Raporda, kısmen sıkı para politikasının bir sonucu olarak işsizlik arttıkça ekonomik büyümenin 2024'te yavaşlayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamalara göre geçen yıl yüzde 3,1 olan ülke ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek yıl yüzde 2,2 olacağını tahmin ediliyor.

"Federal hükümetin bütçe açığı 2024'te gerileyecek"

Raporda, 2023 mali yılında 1,7 trilyon dolar olan federal hükümetin bütçe açığının bu yıl 1,6 trilyon dolara gerilemesinin beklendiği bildirildi.

"Bütçe açığı 2025'te büyüyecek"

Bütçe açığının gelecek yıl ise 1,8 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiği belirtilen raporda, bütçe açığının 2034'te ise 2,6 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğü aktarıldı.

"Kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034'te artacak"

Raporda, geçen yıl yüzde 97,3 olan kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının ise bu yıl yüzde 99'a çıkmasının, 2034'te ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 116'yı bulmasının beklendiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)