Rekabet Kurulu, MACFit spor salonlarının satışını onayladı

Haber Merkezi

Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirini yabancılar aldı.

Rekabet Kurulu, Türkiye'de 121 şubesi bulunan MACFit spor salonlarının Benefit Systems'e devredilmesine onay verdi.

Rekabet Kurulu, spor zinciri MACFit’i de bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.’nin Polonya merkezli Benefit Systems S.A.’ya devrine onay verdi.

Alınan ve yayımlanın kararla birlikte Polonya merkezli Benefit Systems, Mars Spor’un tüm hisselerini devralacak.

FITNESS SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ

Satın alma, sadece ticari açıdan değil Türkiye’deki fitness sektörünün dinamikleri açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

420 MİLYON DOLARLIK DEVİR

420 milyon dolar bedelle gerçekleşeceği açıklanan anlaşma, Türkiye’deki fitness sektörü açısından önem teşkil ediyor.

MARS SPOR

2007 yılında kurulan Mars Spor, Türkiye genelindeki farklı şehirlerdeki 121 MACFit markalı fitness salonu ile öne çıkıyor.

Mars Spor, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki yaygın şube ağıyla tanınıyor.

Büyükşehirlerde 2010 yılında Esas Holding ve özel sermaye fonu Actera Group’tan aldığı yatırımlarla hızla büyüdü.