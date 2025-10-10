Rekabet Kurulu’ndan Adidas’a dev ceza

Rekabet Kurulu, spor giyim ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ’ye 402,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

YETKİLİ SATICILARIN FİYAT POLİTİKALARINA MÜDAHALE İDDİASI

Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, şirketin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma bulguları, Adidas’ın yetkili satıcıların uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılacak ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koydu.

FİYAT REKABETİNİ SINIRLAMAK SUÇ SAYILDI

Açıklamada, “Bu uygulamalarla satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon 327 bin 305 lira idari para cezası verildi” denildi.

Özellikle çevrim içi satış kanallarında yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahalenin rekabeti bozduğu vurgulandı.