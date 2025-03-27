Rekabet Kurulu'ndan, Apple da dahil 5 teknoloji şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, Apple'ın da aralarında olduğu 5 teknoloji şirketine soruşturma açtığını duyurdu.

Rekabet Kurulu Apple, Destek Bilişim, Easycep Bilişim, Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini açıkladı.

SATICILARIN SATIŞ FİYATINA MÜDAHALLE

Kurumdan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, kulaklıklar, çevre birimleri ve Apple veya üçüncü taraf markalı aksesuarlar gibi teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı da dâhil olmak üzere Türkiye’de satış ve dağıtım faaliyetleri gösteren Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi’nin (APPLE) yeniden satıcıların satış fiyatına müdahalede bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.