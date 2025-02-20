Rekabet Kurulu'ndan incelemeyi engellelen BİM'e 1,3 milyar lira ceza

İHA

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, yerinde inceleme yetkisinin kanunun ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında geldiği ifade edilerek, bu yetkinin yetkin ve verimli kullanılmasının rekabetin tesisi için son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

YERİNDE İNCELEME ENGELLENDİĞİ İÇİN CEZA KESİLDİ

Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Yerinde incelemeler Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. İnceleme sadece işle ilgili unsurları kapsamakta olup, kişisel veya özel verilere hiçbir surette dokunulmamakta, bu veriler inceleme kapsamı dışında tutulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"İNCELEME BAŞLANDIĞINDA VERİLERİN SİLİNMEMESİ GEREKİYOR"

Açıklamada, yerinde inceleme gerçekleştirilen teşebbüslerin söz konusu idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm teşebbüs çalışanlarının yerinde inceleme başladığı andan itibaren, iş için kullandıkları herhangi bir cihazdan hiçbir veriyi silmemeleri gerektiği kaydedildi.

"SİLİNEN VERİ KOLAYLIKLA TESPİT EDİLİYOR"

Yerinde inceleme başladığı andan itibaren kurum personeli tarafından silinen verinin yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolaylıkta tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: