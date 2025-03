Rekabet Kurulu'ndan Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'e soruşturma

Haber Merkezi

Rekabet Kurulu tarafından film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

KURUM, SORUŞTURMA AÇILDIĞINI KENDİ HESABINDAN AÇIKLADI

Rekabet Kurulu, abonelik temelli film ve dizi platformlarına açılan soruşturmaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla duyurdu.

"ÖN ARAŞTIRMA KARARA BAĞLANDI"

Kurumun bilgilendirmesi şu yönde oldu:

Abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan teşebbüslere yönelik ön araştırma karara bağlanmıştır. Film, dizi gibi kreatif yapım içeriklerinin yayınlanmasına yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILANLAR:

Rekabet Kurulu 27 Şubat 2025 tarihli toplantısında, ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla, bu şirketler hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca hakkında soruşturma açılmasına 25-08/185-M sayı ile karar vermiştir:

Netflix Inc., Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri AŞ, Los Gatos Turkey Medya Eğlence Ltd. Şti. ve Los Gatos Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (NETFLIX),

The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti. ve Disney XD Televizyon Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (DISNEY+),

Exxen Dijital Yayıncılık AŞ (EXXEN),

BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ (BLUTV),

Amazon.com Sales, Inc, Amazon.com Services LLC, Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Digital UK Limited, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti ve Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (AMAZON),

Gain Medya AŞ (GAİN)

OYUNCULAR ARASINDA AYRIMCILIK YAPMAK İNCELENECEK

Bu doğrultuda açılan soruşturma kapsamında temelde; NETFLIX’in, i) platformdaki içeriklere yönelik lisans anlaşmaları kapsamında yapımcı/dağıtıcılar/telif hakkı sahiplerine ve ii) oyuncular, yönetmenler, senaristler gibi yetenek kadrosuna dahil kişilere yönelik münhasırlık koşulları ileri sürmek başta olmak üzere, iii) Türkiye’de faaliyet gösteren yapımcılar ve/veya orijinal içeriklerde yer alan oyuncu gibi yetenek kadrosuna dahil kişiler arasında ayrımcılık yapmak, platformda kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımcıların yapımları aleyhine kayırmak gibi davranışlar aracılığıyla hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği ve NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, GAİN, AMAZON ve BLUTV’nin yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları ve/veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar ve diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri incelenmektir.