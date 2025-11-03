Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Ferrero taahhütlerini yerine getirmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Ferrero’nun Türkiye’den fındık alımını durdurduğuna ilişkin haberlere tepki gösterdi. Küle, şirketin taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesinin hem ticari etik hem de Türkiye kamuoyu açısından zorunlu olduğunu vurguladı.

FINDIK TARTIŞMASI SADECE TİCARİ DEĞİL

Küle, fındık sektöründe yaşanan son tartışmaların yalnızca ticari bir mesele olmadığını belirterek, “Bu konu, üreticinin emeğine sahip çıkma ve adil piyasa düzeninin korunması meselesidir” dedi.

ULUSLARARASI BASIN VE HAKSIZ SUÇLAMALAR

Küle, uluslararası basına yansıyan ve Ferrero kaynaklı açıklamalarda Türkiye’nin üreticilerinin haksız şekilde suçlandığını belirterek, “Ülkemiz ‘spekülasyon yapılan bir pazar’ gibi gösterilmeye çalışılıyor. Oysaki 2024’te Kurumumuzun soruşturması ve alınan taahhütler bunun tam tersini gösteriyor. Bu yaklaşım, Türkiye üreticisine açık bir haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

"ALIMIN GECİKMESİ, ŞİRKETİN TERCİHİ"

Türkiye’de fındık üretiminin iklim ve zararlılar nedeniyle azaldığını vurgulayan Küle, üreticilerin ürünlerini peyderpey satmasının doğal olduğunu söyledi. Ferrero’nun alımı geciktirmesinin kendi tercihi olduğunu belirten Küle, rakiplerin erken alım yaptığını ve şirketin beklemeyi seçtiğini aktardı.

"ŞİRKETİN PLANLAMA HATASI, TÜRKİYE'YE YIKILAMAZ"

Küle, Ferrero’nun planlama hatalarının Türk çiftçisine ve kurumlarına yıkılamayacağını ifade ederek, “Dünya ölçeğindeki bir şirketin hatası varsa bunun muhasebesi kendi içinde yapılmalıdır. Türkiye’yi suçlayarak prestij devşirilmemelidir” dedi.

ÜRETİCİNİN EMEĞİNE SAYGI

Türkiye’nin fındık üreticisinin ülkenin alın teri olduğunu vurgulayan Küle, “Bugün dünyanın çikolata raflarındaki pek çok ürün Türk çiftçisinin emeğiyle üretiliyor. Bu emeği küçümseyen, haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir yaklaşım Türkiye’de karşılık bulamaz” ifadelerini kullandı.

REKABET KURULU'NUN BEKLENTİLERİ NET

Küle, Rekabet Kurulu’nun sektöre ilişkin karar ve beklentilerinin açık olduğunu belirterek, “Kimse önce söz verip sonra dış basın üzerinden taahhüdünü aşındırmaya çalışmamalıdır. Türkiye’de piyasa tehdit mesajlarıyla değil, hukuk ve kurallar ile işler. Ürün fiyatlarını baskılama girişimleri kabul edilemez” dedi.

"PİYASA DÜZENİ MANİPÜLASYONA TESLİM EDİLEMEZ"

Küle, ülke piyasasının hiçbir şirketin keyfine göre şekillenemeyeceğini vurgulayarak, “Üreticinin emeği korunur, piyasa düzeni manipülasyona teslim edilmez. Türkiye kurumlarına gölge düşürülemez. Ferrero’nun taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi zorunludur” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.