Rekabet Kurumu Hepsiburada'nın satışına onay verdi

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Rekabet Kurumu, Hepsiburada'nın Kazak Kaspi.kz'ye devrini onayladı.

Rekabet Kurulu, Hanzade Vasfiye Doğan Boynen’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Hepsiburada) çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verdi.

REKABET KURUMU AÇIKLAMA YAPTI

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi.