İHA

Kahramanmaraş'ta kuyumcular, güvenli yatırım limanı olan ve rekor üstüne rekor kıran değerli madene karşı vatandaşları uyardı.

Kuyumcular, sahte veya başka maddelerle karıştırılarak değeri düşük üretim yapılarak el altından ucuza piyasaya sürülmeye çalışılan altınlarla ilgili dikkatli olmaya çağırdı.

Elden ele dolaşan altınların alınmamasını öneren kuyumcular, özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın alırken, altından çıkan tiz sesin önemli olduğunu vurguladı.

SAHTE ALTINDA BUNLARA DİKKAT

Altının sesi tiz çıkmalı.

Kuyumcudan başka kimseden altın alınmamalı.

"ALTINLARIN KUYUMCULARDAN ALINMASI LAZIM"

Elden ele dolaşan altınlardan uzak durulması gerektiğine değinen kuyumculardan Yaşar Korkut, "Kuyumcudan alırlarsa sahte altın diye bir şey olmaz. Elden ele dolaşan altınlardan almayacaklar, piyasada alınan altınların hepsinin kuyumcudan alınması lazım.

GRAM ALTINDA 4 BİN 500 LİRA BEKLENTİSİ

Altın her geçen gün yükseliyor ama yükselmesinin sebepleri de ortada zaten. Yıl sonuna kadar 4 bin, 4 bin 500'e kadar bir beklenti var ama tam olarak ne olur onu şuanda kimse bilemez." dedi.

"ALTIN UZUN VADEDE YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"

Vatandaşların yatırım yapmaları için tavsiyelerde bulunan kuyumculardan Salim Karcı ise "Yatırım için bilezik, Cumhuriyet altını alabilirler. Vatandaşların yatırıma yönelmeleri lazım. Yükselişin biraz daha devam edeceğini bekliyoruz. Kısa da az biraz düşebilir ama tekrardan yükseliş devam edecek." diye konuştu.