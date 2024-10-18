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Rekor serisi devam etti! 18 Ekim'de altın ve döviz fiyatları

Rekor serisi devam etti! 18 Ekim'de altın ve döviz fiyatları Dün 2 bin 681 dolar olan ons altın, bugün 2 bin 713 dolara kadar yükselirken yine dün 2 bin 946 lira olan gram altın 2 bin 984 liraya kadar çıktı.