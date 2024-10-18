Rekor serisi devam etti! 18 Ekim'de altın ve döviz fiyatları

Altının ons fiyatı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı sonrasında gevşeme sürecine devam etmesi ve jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek rekor tazelerken, yeni günde yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak 2 bin 713 dolara yükseldi.
Yurt içinde, İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları fırladı. Gram altın 2 bin 984 lirayı gördü.
ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatlarındaki son durum şöyle:
Ons altın: 2 bin 709 dolar
Gram altın: 2 bin 981 lira
Çeyrek altın: 5 bin 56 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 609 lira
Tam altın: 20 bin 229 lira
Yarım altın: 10 bin 115 lira
DÖVİZ
Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,1295'ten kapanırken, bugün haftanın son işlem gününe bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 34,2050'den başladı.
Döviz fiyatlarındaki son durum şöyle:
Dolar: 34,2328 lira
Euro: 37,1310 lira
Sterlin: 44,5658 lira
BORSA İSTANBUL: 9.002,34 PUAN
Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kazanarak 9.002,34 puandan tamamladı.
BRENT PETROL: 74,2 DOLAR
Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,1 düşüşle 74,2 dolardan kapanırken, bugün ise yüzde 0,1 artışla 74,3 dolar seviyelerinde bulunuyor.
BITCOIN: 68 BİN 193,3 DOLAR
Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi Bitcoin ise yüzde 1,28 artış ve 860,3 dolar yükselişle 68 bin 193,3 dolara çıktı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış