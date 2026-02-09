Rekor talep geldi! Altın yeni haftaya yükselişle başladı

- Altın fiyatları, ETF'lerdeki tarihi alımlar ve Fed'in faiz indirim beklentileriyle yeni haftaya yükselişle başladı.
- Ons altın, 5 bin 37 dolara ulaşırken, gram altın ise 7 bin 60 TL seviyesine geldi.
- Jeopolitik risklerin azalmasıyla, Brent petrolün varili 67,1 dolara düştü.
Altın fiyatları piyasanın beklentileri doğrultusunda tekrar artışa geçti.
Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftayı yüzde 1,41’lik yükselişle 4 bin 964 dolardan tamamlayan ons altın, yeni haftaya da alıcılı bir seyirle giriş yaptı.
Günün ilk saatlerinde ons altın 5.010 dolar seviyelerine yakın işlem görürken, şu anda 5 bin 37 dolara yükseldi.
Spot piyasada gram altının değeri 7 bin 20 TL’den güne başladı. O da şu anda 7 bin 60 lirada.
KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR DAHA YÜKSEK
İstanbul Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 7 bin 500 TL olarak belirlenirken, çeyrek altın 12 bin 235 liradan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 60 lira
Çeyrek altın: 11 bin 992 lira
Cumhuriyet altını: 48 bin 880 lira
Tam altın: 47 bin 987 lira
Yarım altın: 23 bin 983 lira
GÜMÜŞ
Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler ve dolar endeksindeki zayıflamayla gram gümüş, yüzde 6,10 artışla 115,16 TL’den 115,30 TL’ye yükseldi. Ons gümüş ise 77,94 dolardan 81,8 dolara çıktı.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,6283
Euro: 51,7491
Sterlin: 59,6963
BRENT
ABD ile İran arasındaki görüşmelerden sonra jeopolitik risklerin bir nebze azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 67,1 dolarda seyrediyor.
BITCOIN
Bitcoin de yüzde 0,1 artışla 70 bin 800 dolara yükseldi.