Rekor talep geldi! Altın yeni haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları piyasanın beklentileri doğrultusunda tekrar artışa geçti.

Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftayı yüzde 1,41’lik yükselişle 4 bin 964 dolardan tamamlayan ons altın, yeni haftaya da alıcılı bir seyirle giriş yaptı.

Günün ilk saatlerinde ons altın 5.010 dolar seviyelerine yakın işlem görürken, şu anda 5 bin 37 dolara yükseldi.

Spot piyasada gram altının değeri 7 bin 20 TL’den güne başladı. O da şu anda 7 bin 60 lirada.

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR DAHA YÜKSEK

İstanbul Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 7 bin 500 TL olarak belirlenirken, çeyrek altın 12 bin 235 liradan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 60 lira

Çeyrek altın: 11 bin 992 lira

Cumhuriyet altını: 48 bin 880 lira

Tam altın: 47 bin 987 lira

Yarım altın: 23 bin 983 lira

GÜMÜŞ

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler ve dolar endeksindeki zayıflamayla gram gümüş, yüzde 6,10 artışla 115,16 TL’den 115,30 TL’ye yükseldi. Ons gümüş ise 77,94 dolardan 81,8 dolara çıktı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,6283

Euro: 51,7491

Sterlin: 59,6963

BRENT

ABD ile İran arasındaki görüşmelerden sonra jeopolitik risklerin bir nebze azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 67,1 dolarda seyrediyor.

BITCOIN

Bitcoin de yüzde 0,1 artışla 70 bin 800 dolara yükseldi.