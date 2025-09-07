Rekorlarla dolu bir hafta! 7 Eylül'de altın ve dövizde son durum

Altının yükselişinin nedeni ons altındaki ve dövizdeki artıştan kaynaklandı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecine ilişkin iyimserliklere karşın tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle karışık seyir öne çıkarken, gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Geçen hafta açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasında soğumaya işaret ederken, Fed'in yol haritasına yönelik netliğin artması için bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GİTMESİ BEKLENİYOR

Fed'in bu ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali de fiyatlamalara dahil oldu.

Para piyasalarında Fed'in bu yıl toplamda 75 baz puan faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

ONS ALTIN REKOR KIRDI: 3 BİN 600 DOLAR

ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin Fed'in yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini artırması altın tarafında da etkili olurken, haftanın son işlem gününde altın rekor seviyesini 3 bin 600 dolara çıkardı.

ALTIN BİR HAFTADA YÜZDE 4 YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı, artan faiz indirimi beklentilerinden bulduğu destekle geçen hafta yüzde 4 artışla 3 bin 587 dolardan kapandı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 753 lira

Çeyrek altın: 8 bin 61 lira

Cumhuriyet altını: 32 bin 844 lira

Tam altın: 32 bin 245 lira

Yarım altın: 16 bin 122 lira

GÜMÜŞ FİYATI YÜZDE 3,2 ARTTI

Altına alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkan gümüşün ons fiyatı da yüzde 3,2 yükselişle 41 dolara çıktı.

DÖVİZ

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 41,2390'dan tamamladı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,2910 lira

Euro: 48,4342 lira

Sterlin: 55,8619 lira

BRENT PETROL DÜŞTÜ

Brent petrolün varili ise yüzde 2,9 değer kaybıyla 65,5 dolara gerileyerek haftayı tamamladı.

BIST 100

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 4,95 düşüşle 10.729,49 puandan kapandı.