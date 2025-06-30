Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nakliyeyi zorluyor

Köln'de sıcaklıklar, zaman zaman 40 dereceye kadar ulaşıyor.

Almanya'daki Ren Nehri'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü.

Ren Nehri üzerindeki birçok bölgede kargo gemilerinin yükleme kapasitesi sınırlı kaldı.

Batı Avrupa'da son dönemde yaşanan sıcak hava dalgasının ardından devam eden kuraklık, Alman ekonomisi için önemli olan Ren Nehri üzerindeki nakliye işlemlerini zorlaştırdı.

BİR GEMİLİK YÜK BAŞKA GEMİLERE PAYLAŞTIRILARAK TAŞINABİLİYOR

Artan navlun ücretleri yanında toptancı müşteriler için bir gemi ile taşınacak yükün birden fazla gemiye dağıtılması zorunluluğu nakliye maliyetlerini daha da artırıyor.

NAKLİYE ŞİRKETLERİ ÖDEMELERİ ARTIRDI

Nakliye şirketleri ise düşük kapasite kullanımını telafi etmek için normal navlun ücretlerine ek ücretler talep ediyor.

TOPTANCI, MAL ALIMINI AZALTTI

Bu durum, toptancıların ek masraflardan kaçınmak için mal alımını azaltmasına ve tedarik sorunlarına yol açıyor.

Düşük su seviyelerinden Ren Nehri'nin Duisburg ve Köln'ün güneyindeki tüm bölümleri etkilenirken, gemiler şu anda sadece yarı kapasiteyle yüklenebiliyor.

AYNI TEHLİKE 2022'DE DE YAŞANMIŞTI

Kuraklık, 2022 yazında da su seviyelerinin alışılmadık derecede düşmesine neden olmuş, birçok şirket tedarik darboğazları ve üretim sorunları yaşamıştı.

Öte yandan, Avrupa'nın farklı ülkelerinde aşırı sıcak hava dalgası etkisini hissettiriyor.

AVRUPA'DA HAVA SICAKLIKLARI

Hafta sonu artan sıcaklıkların ardından bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde, sıcaklık değerlerinin 35 dereceyi aşabileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Almanya’da 34, Fransa'da 32, İtalya'nın farklı şehirlerinde 35-36, Portekiz'de 34 ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da 35 dereceyi bulması bekleniyor. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceği tahmin ediliyor.