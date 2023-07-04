Reuters'ın anketine katılan ekonomistlerin enflasyon tahmini TÜİK haziran ayı TÜFE verilerini 5 Temmuz'da (yarın) saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon verisi öncesindeki beklentilerden biri de Reuters'tan geldi.

REUTERS

Reuters'ın yaptığı enflasyon anketine göre, TÜFE'nin haziranda aylık yüzde 4,84 artması, yıllık bazda ise sınırlı bir düşüşle yüzde 39,5'e gerilemesi bekleniyor.

Reuters'ın anketine katılan 11 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 2,50 ila yüzde 5,50 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 36,30 ila yüzde 40,30 arasında şekillendi.

Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, Cumhurbaşkanı seçiminin ardından TL'de yaşanan değer kaybının etkisinin enflasyon rakamlarına yansıyacağını savunuyor.

Akaryakıt, otomobil, tütün, hizmetler, altın ve mücevherat artışı

Ekonomistler, bu değer kaybının yanı sıra akaryakıt, otomobil, tütün, hizmetler, altın ve mücevherat fiyatlarındaki artışların da haziranda enflasyon üzerinde etkili olduğu görüşünde.

Mayıs enflasyon verisinde doğalgaz faturasının etkisi

Enflasyon, devletin mayısta hanehalkının doğalgaz kullanımını karşılamasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sıfır fiyat uygulamasıyla sadece yüzde 0,04 artmış, bu da yıllık enflasyonun dört puandan fazla bir düşüşle yüzde 39,59 seviyesine gerilemesine sebep olmuştu.

Çekirdek enflasyon

Enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek "C" enflasyon ise Mayıs'ta aylık yüzde 4,25 artmış, yıllık bazda ise yüzde 46,62 seviyesine yükselmişti.

Yıl sonu enflasyon tahmini

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 51,50 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 38.60 ila yüzde 55,30 bandında yer alıyor.