Rezervasyon akışı var! Türkiye, turizmde 4 ana pazarda birinci İngiltere, Benelüks ve İskandinav ülkeleri ile Almanya pazarında tur operatörü satışlarında Türkiye birinci sırada geliyor. Turizmciler, Türkiye'nin turizmdeki avantajları ile öne çıktığını ve uygulanan sistemlerin dünyaca örnek alındığını belirtiyor.

DHA

Turizmciler, İngiltere'den, Benelüks (Belçika-Hollanda-Lüksemburg) ülkelerinden, İskandinavya'dan (Norveç, İsveç, Danimarka-Finlandiya) ve Almanya'dan tur operatörlerinin satışlarında Türkiye'nin, birinci sırada olduğunu aktarıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 4 ana pazarda tur operatörü satışlarında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu açıklarken, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Portekiz'e talep yaratılmak istendiğini ancak Türkiye ve Antalya ile rekabetin zor olduğunu belirtti.

Kavaloğlu, ayrıca Antalya'ya bu yıl ilk defa 4 milyonun üzerinde Alman turist geleceğini de söyledi.

"Antalya ve Türkiye açısından çok iyi rezervasyon akışı var"

ITB Berlin Fuarı'nın kitlesel turizm hareketinin en önemli turizm fuarı olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, şöyle konuştu:

ITB Berlin Fuarı bizim için şöyle bir şey ifade eder; kitlesel turizm hareketinin, yani deniz-kum-güneş için resort bölgedeki en önemli turizm fuarıdır. Ayrıca bütün tur operatörlerinin orada olması, hem Alman hem İngiliz tur operatörlerinin, hem Avrupa'daki diğer operatörlerin orada olması bizim açımızdan sezonun artık nasıl bir başlangıç içerisine gireceğini, hemen hemen nasıl şekilleneceğini görmemizi sağlar. Ben Antalya ve Türkiye açısından çok iyi rezervasyon akışı olduğunu gözlemledim.

"Antalya, bu yıl 17 milyonu geçer"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı 60 milyon turist, 60 milyar turizm geliri hedeflerine vurgu yapan Kavaloğlu, şu bilgileri verdi:

Ben Antalya'nın bu yıl 17 milyonu geçerek, üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum. Antalya'da konaklayan turistin ortalama konaklama süresi 10 güne yakın. Dolayısıyla bu diğer bölgelerde konaklayan turistlerin ortalama kalış süresinden çok daha fazla. Dolayısıyla İstanbul'da örneğin ortalama kalış süresi 2 günse Antalya'da 9,5-10 güne yakınsa, dolayısıyla neredeyse 5 katı kadar bir gelir elde etme durumu oluyor.

"Antalya'sız ve Türkiye'siz bir dünya turizmi olamaz"

Avrupa Birliği'nin pandemi dönemini çok kötü atlattığına işaret eden Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dolayısıyla pandemi sonrasında da kendi iç turizm hareketi gibi değerlendiriyor turizm faaliyetlerini. Yani İspanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, Yunanistan'a, Portekiz'e talep yaratma peşindeler. Bunda kendilerine göre haklı olabilirler ama ben her zaman söylüyorum, Antalya'sız ve Türkiye'siz bir dünya turizmi olamaz.

"Bizi örnek almaya çalışıyorlar"

Çünkü biz fayda-maliyet analizinin tüketici lehine olduğu bir destinasyonuz. Bu anlamda bizim verdiğimiz kaliteli hizmeti diğer bölgelerin verebilmesi şu an için çok mümkün değil. Bizim uyguladığımız sistemleri örnek almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla pandemi döneminde Güvenli Turizm Sertifikası ile başlayan, şimdi de Sürdürülebilir Turizm Sertifikası programına evrilen programlarla açıkçası daha ön plandayız. Tur operatörleriyle Berlin Fuarı'ndaki görüşmelerde de bunu açıkça görebildik.

"Türkiye birinci sırada"

Dolayısıyla hem İngiltere'den, hem Benelüks (Belçika-Hollanda-Lüksemburg) ülkelerinden, hem İskandinavya'dan (Norveç, İsveç, Danimarka-Finlandiya), hem Almanya'dan tur operatörlerinin satışlarında şu anda Türkiye, birinci sırada. Bu da bizim için gurur verici.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)