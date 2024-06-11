Rize-Artvin Havalimanı'na Bahreyn'den ilk charter uçuş yapıldı Bahreyn'den doğal güzellikleriyle bilinen Rize'ye ilk uçak indi. 151 yolculu uçak, su takıyla karşılandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Doğasıyla ünlü Rize, yurt dışından seferlere sahne olmaya devam ediyor. Orta Doğu'dan Karadeniz şehrine yeni uçuş başlatıldı.

Bahreyn'den Rize-Artvin Havalimanı'na ilk charter seferi yapıldı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz'in turizm merkezlerinde önemli bir yere sahip olan Rize'de ve çevre illerde turist hareketliliği artıyor.

Bahreyn'den ilk uçak geldi

Rize Valiliği, bu kapsamda charter seferlerinin bugün başladığını duyurdu. Bahreyn'den ilk turist kafilesini taşıyan uçak, havalimanına iniş yaptı. Su takıyla karşılama gerçekleştirildi.

Haftada 2 gün planlanıyor

Charter seferleri, haftada 2 gün şeklinde planlandı. Valilik, konuyla ilgili açıklamada bulundu:

Valiliğimiz ve Valimiz İhsan Selim Baydaş'ın girişimleriyle Orta Doğu ülkelerinden haftada 2 gün planlanan charter seferler kapsamında Bahreyn'den havalanan THY uçağı, 151 yolcu ve 4 mürettebatıyla saat 06.57'de Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.

Gelen turist, döviz girişini de artıracak

Doğal güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken ve her sezon turistlerin uğrak noktası olan Rize, Bahreyn'den başlatılan yeni seferlerle turist sayısının artışına katkıda bulunacak.

Artan sayıda turist gelişiyle birlikte ülkemize girecek döviz miktarında da artış yaşanacak.