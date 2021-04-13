Rosengren: Fed, faiz artırımına iki yıl uzakta

Fed Boston Başkanı Rosengren, Fed'in şu anda mevcut uyum sağlayıcı para politikasını ne zaman değiştirebileceğini tahmin edecek "öngörüye" sahip olmadığını söyledi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin faiz oranlarının yükseltilmesine ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Başkanı Eric Rosengren, Fed'in "bunun çok daha önemli bir soru haline geleceği zamana iki yıl uzakta" olduğunu söyledi.

“İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI PANDEMİDEN ÖNCESİNE GÖRE OLDUKÇA DÜŞÜK”

Rosengren, "Hâlâ çok fazla işgücü piyasası durgunluğumuz var, işgücüne katılım oranı pandemiden öncesine göre hâlâ oldukça düşük ve işsizlik oranı hâlâ yüzde 6 düzeyinde; bu nedenle, faizleri artırma konusunda endişelenmek gerekmeden önce, öncelikle durgunluktan kurtulmalıyız ve istikrarlı bir enflasyon oranına ulaşmalıyız." diye açıkladı.

“İŞSİZLİK ORANI YIL SONUNA KADAR OLDUKÇA DÜŞÜK DÜZEYLERE İNECEK”

Bunun yanında, ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğini de dile getiren Rosengren, işsizlik oranının "yıl sonuna kadar oldukça düşük düzeylere inmesini" beklediğini vurguladı.

Rosengren, "İşgücü piyasasındaki durgunluk önemini hâlâ korurken, ve enflasyon hâlâ Fed’in yüzde 2 hedefinin altındayken, para politikasının mevcut son derece uyumlu duruşunun uygun olduğunu düşünüyorum." diye ekledi.