Rothschild, Suudi Arabistan'da yeni ofis açtı Birçok alanda çözümler sunmayı hedefleyen banka, Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'da 'önemli bir merkez' olarak görüyor.

ensonhaber.com

Paris merkezli çok uluslu Rothschild & Co Bankası, Suudi Arabistan'da yeni bir ofis açtı.

Suudi Arabistan operasyonlarını büyütmeyi amaçlayan banka, Nasser Al Issa'yı genel müdür ve başkent Riyad'daki yeni ofisinin başkanı olarak atadı.

Banka, başkentin kuzeyindeki Kral Abdullah Finans Bölgesi'ne taşınacağını söyledi.

Rothschild'in Suudi Arabistan hamlesi

Rothschild, söz konusu ofisinden birleşme ve satın alma, borç danışmanlığı, yeniden yapılandırma ve hisse senedi piyasası çözümleri sunacak.

Bloomberg'in haberine göre, ofiste halihazırda 7 bankacı var ve çalışan sayısını artırmayı planlıyorlar.

"Orta Doğu stratejimizin temel dayanağı"

Rothschild'in Orta Doğu ortağı ve başkanı Saeed Al Awar, şu açıklamada bulundu:

Riyad ofisimizin açılışı, önemli ve kritik pazarlarda bölgesel ayak izimizi genişletmeye yönelik devam eden çabalarımızda önemli bir kilometre taşı.



Suudi Arabistan, Orta Doğu stratejimizin temel dayanağıdır.

"Önemli bir merkez"

Genel müdür olarak atanan Nasser Al Issa da Riyad ofisinin Orta Doğu operasyonları için "önemli bir merkez" olduğunu kaydetti.