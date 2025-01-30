Rus bankalarından 2024'te 3,8 trilyon rublelik rekor kar

AA

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan bir raporda, Rus bankacılık sektörüne dair 2024 değerlendirmeleri yer aldı.



Buna göre, Rus bankaları 2024'te 3,8 trilyon ruble (yaklaşık 38,7 milyar dolar) ile rekor seviyede net kâr elde etti.

KURUMSAL KREDİ PORTFÖYÜ ARTTI

Rus bankalarının kurumsal kredi portföyünün önceki yıla göre yüzde 17,9 artarak 87,8 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen raporda, rublenin belirli dönemlerde değer kaybetmesinin bankalar için "tek seferlik" olumlu katkı sağladığı belirtildi.

MEVDUAT ARTTI

Raporda, nüfustaki gelir seviyesinin artmasıyla birlikte mevduatların da yüzde 26,1 artarak 57,5 trilyon ruble ile yine rekor seviyeye çıktığı kaydedildi.

2022 VE 2023'TEKİ DURUM

Rus bankalarının net kârı, 2022'de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşmüş, 2023'te ise 3,3 trilyon rubleye çıkmıştı.