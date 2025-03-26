Rus ekonomisi geçen yıl, 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı

AA

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya ekonomisinin geldiği nokta ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Mişustin, ekonominin geçen yıl 200 trilyon ruble (yaklaşık 2,37 trilyon dolar) büyüklüğe ulaştığını ve Avrupa’dan 6 kat daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Mişustin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜMEDE İÇ TALEP, İTİCİ GÜÇ OLDU"

Ekonomik büyümenin arkasındaki itici gücün iç talep olduğuna işaret eden Mişustin, sabit sermaye yatırımlarının geçen yıl yüzde 7,5 arttığını kaydetti.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Mişustin, Rusların harcanabilir gelirlerinin 2024’te yüzde 8,5 arttığını, işsizlik oranının ise tarihin en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

4 YILDA 2 KAT BÜYÜDÜ

Ülke ekonomisinin son 4 yılda yaklaşık iki kat büyüdüğünü vurgulayan Mişustin, “Ekonomimiz 2024’te ilk defa nominal olarak 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı.” dedi.

"RUSYA, SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ AÇISINDAN DÜNYANIN EN BÜYÜK DÖRT EKONOMİSİ ARASINDA"

Ekonominin son iki yılda dünya ortalamasından iki kat daha hızlı büyüdüğünü aktaran Mişustin, “Rusya, satın alma gücü paritesi açısından dünyanın en büyük dört ekonomisi arasında yer alıyor. Ekonomimiz geçen yıl yüzde 4,1 büyüdü. İki yıldaki büyümemiz Avrupa'yı neredeyse 6 kat aştı. Bu devletlerin bir kısmı zaten durgunluk içinde. Örneğin, Alman ekonomisi bunca zamandır küçülüyor.” yorumunu yaptı.