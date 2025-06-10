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Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara satış yasağında süre uzatıldı

Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara satış yasağında süre uzatıldı G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamıştı. Putin de karşı hamle olarak bu ülkelere petrol satmadı. Şimdi de petrol satışına yönelik yasakta süre uzatımına gidildi.