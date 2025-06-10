Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara satış yasağında süre uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı.
Putin'in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresi, 31 Aralık 2025'e uzatıldı.
TAVAN FİYAT UYGULAYANLARA PETROL YOK
Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı.
SATIŞ İÇİN PUTİN'İN İZNİ GEREK
Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı, yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.
TAVAN FİYAT: 60 DOLAR
G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.
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