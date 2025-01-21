Rus rublesi Trump'ın göreve başlamasının ardından değer kazandı

Donald Trump, ABD'de 47. Başkan olarak yemin ederek göreve başladı.
Trump'ın ekonomiye yönelik açıklamaları dünyayı etkiledi.
Analistler, Trump'ın Ukrayna savaşına yönelik müzakereleri başlatma vaadinin yanı sıra yüksek petrol fiyatlarının da rubleyi desteklediğini belirtiyor.
DOLAR/RUBLE PARİTESİ, 100 SEVİYESİNİN ALTINDA
Dolar/ruble paritesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından 100 seviyesinin altına geriledi.
Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1'e yakın değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 26 Aralık 2024'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin altına geriledi.
MOSKOVA BORSASI'NDA GERİLEME
Moskova Borsası (MOEX) ise yüzde 0,83 değer kaybederek 2,905 puana geriledi.
Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,82 azalarak 897 puana düştü.
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