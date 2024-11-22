Rusya, benzin ihracatı kısıtlamalarını yakında kaldırıyor

AA

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’da basına yaptığı açıklamada benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kısa süre içerisinde kaldıracaklarını söyledi.

Novak, açıklamasında, benzin ihracatı yasağının kaldırılmasına yönelik yasal işlemlerin yürütüldüğünü belirtti.

Yasağın kaldırılmasına ilişkin tarih veremeyeceğini bildiren Novak, "Yasak gelecek günlerde kaldırılacak. 1 Aralık’tan itibaren mi kalkacak şu anda söylemek zor." dedi.

RUSYA'DA BENZİN FİYATLARI YÜKSELDİ

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

İHRACAT KISITLAMASI, FİYATLARIN ARTMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet, zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor. Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.