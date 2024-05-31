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Rusya, çok kazanandan çok vergi alacak

Rusya, çok kazanandan çok vergi alacak Rus hükümeti, ülkedeki şirket ve yüksek gelirli çalışanlara yönelik vergi yükümlülüklerinin kademeli şekilde artırılmasını onayladı. 2,4 milyon ila 5 milyon ruble kazananların gelir vergisi oranı yüzde 13'ten 15'e çıktı.