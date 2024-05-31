Rusya, çok kazanandan çok vergi alacak

Rusya'da şirket ve yüksek gelirlilere yönelik vergi yükümlülükleri artırıldı.
Rus hükümeti, Moskova'da gerçekleştirilen toplantıda, Rusya Maliye Bakanlığı'nın vergi yasasında değişikliklerine yönelik önerisini ele aldı.
Toplantı sonucunda onaylanan öneriye göre, ülkedeki şirket ve yüksek gelirli çalışanlara yönelik vergi yükümlülükleri arttı.
Gelir vergisi oranı yüzde 13'ten 15'e çıktı
Rusya'da yılda 2,4 milyon ila 5 milyon ruble kazananların gelir vergisi oranı yüzde 13'ten 15'e çıktı. Gelir vergisi oranları 5 ila 20 milyon ruble arası kazananlarda yüzde 18, 50 milyon ruble üzerinde kazananlarda ise yüzde 22'ye yükseldi.
Kurumlar vergisi oranı yükseldi
Ülkede kurumlar vergisi oranı da yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarken, yılda 2,4 milyon rubleden az kazananların gelir vergisi oranı yüzde 13'te sabit bırakıldı.
2 milyon kişi etkilenecek
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, toplantıda yaptığı açıklamada, vergi artışlarından yaklaşık 2 milyon kişinin etkileneceğini söyledi.
Hedef yılda 30 milyar dolar gelir
Rus hükümeti, söz konusu değişikliklerin bütçeye yılda yaklaşık 2,6 trilyon ruble (yaklaşık 30 milyar dolar) ilave gelir sağlamasını hedefliyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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