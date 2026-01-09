AB'de konut fiyatları yılda yüzde 5,5 yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2025 yılı üçüncü çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,6, önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 5,5 arttı.

Aynı dönemde konut fiyatları Euro Bölgesi'nde çeyrek bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 5,1 yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatları Letonya'da yüzde 5,2, Slovakya'da yüzde 4,9 ve Portekiz'de yüzde 4,1 artarken, Lüksemburg'da yüzde 3,1, Finlandiya'da yüzde 2,2 ve Slovenya'da yüzde 1,1 geriledi.

MACARİSTAN'DA YÜZDE 21,1 ARTIŞ

Konut fiyatları üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre Macaristan'da yüzde 21,1, Portekiz'de yüzde 17,7, Bulgaristan'da yüzde 15,4, Hırvatistan’da yüzde 13,8, Slovakya'da yüzde 13,4, İspanya'da yüzde 12,8 ve Litvanya'da yüzde 10,8 arttı.

TEK GERİLEME FİNLANDİYA'DA

Konut fiyatları yıllık bazda sadece yüzde 3,1 ile Finlandiya'da geriledi.