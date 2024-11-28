Rusya döviz alımlarını yıl sonuna kadar durdurdu

AA & Ensonhaber

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada bankanın döviz piyasasındaki dalgalanmalara ilişkin adım atma kararı aldığı bildirildi.

Buna göre 28 Kasım’dan itibaren yıl sonuna kadar bankanın bütçe kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiği döviz alımlarını durduracağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Karar, finans piyasalarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Bankanın yurt içi piyasada döviz satış işlemlerine ise devam edeceğine dikkat çekildi.

Ertelenen döviz alımlarının 2025’te gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada bütçe kuralları doğrultusundaki döviz alımlarını tekrar başlatmaya yönelik kararın finansal piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda alınacağı belirtildi.

RUBLE DEĞER KAYBEDİYOR

Ruble bugün dolar karşısında yüzde 8,5’ten fazla değer kaybederken dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Parite, Rusya Merkez Bankası'nın aldığı kararın ardından TSİ 18.15 itibarıyla bir miktar değer kazanarak 111,8 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler son dönemde Ukrayna savaşı ekseninde artan jeopolitik gerginliğin yanı sıra ABD'nin 21 Kasım tarihli Rus bankalarına yönelik yaptırımları genişletme kararının rubledeki değer kaybını tetiklediğini belirtiyor.