Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Sorokin: Türkiye enerjide merkez ülke

AA

İstanbul Energy Forum'un "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği etkinlik başladı.

Forumda BOTAŞ Özel Oturumu'nda, "Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı oturum gerçekleşti.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin, enerjide merkez ülke olmasının önemini vurguladı.

"ENERJİ SİYASİLEŞTİ"

Doğalgaz piyasasında Batılı ülkelerin farklı yönlere gittiğini belirten Sorokin, bu dinamiklerin "siyasileştiğini" ifade etti.

"ENERJİ MALİYETLERİ ARTTI"

Sorokin, enerji maliyetlerinin arttığına dikkati çekerek, bunun dönüşüm açısından iyi olmadığını söyledi.

"KARBON SALIMINI AZALTMAMIZ GEREKİYOR"

Enerjide makul bir yaklaşımın önemine işaret eden Sorokin, şöyle konuştu:

Lazım olan sadece slogan değil. 'Ne pahasına olursa olsun yeşile geçelim.' demiyoruz. Makul olmalı. Hakkaniyetli geçiş için doğalgaz önemli bir kaynak. Sadece sözler, sloganlar ve teorik hedefler olmamalı. Karbon salımını azaltmamız gerekiyor. Mesela yenilenebilir karması önemli bir çözüm. Daha ucuz olan yeşil enerji ve gazın karma kullanılması salım açısından iyi olabilir.

LNG TİCARET HACMİ

Sorokin, "LNG ticaret hacmi her yıl yüzde 4-7 artıyor. LNG'yi rekabet ortamında sunmak için çalışmalara devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin enerjide merkez ülke ve kesişim noktası olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sorokin, "Buna ihtiyacımız vardı. Bunun karşılıklı faydası var." dedi.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN KOLEKTİF ÇABAYA İHTİYAÇ VAR"

Söz konusu oturumun moderatörlüğünü üstlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, BOTAŞ'ın, gaz altyapısının geliştirilmesinde ve enerji kaynaklarının modernleştirilmesinde çok büyük rolü olduğunu söyledi.

Çonkar, dünyada birçok krizin yaşandığı bugünlerde güvenilir ve sürdürülebilir enerji tedarikinin önemli olduğuna dikkati çekerek, enerji güvenliği için kolektif çabaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"İYİ BİR GEÇİŞE İHTİYACIMIZ VAR"

Doğalgaz ve petrolün gelecek yıllarda da enerji sektöründe olmaya devam edeceğini dile getiren Çonkar, "İyi bir geçişe ihtiyacımız var. Türkiye özelinde doğalgaz piyasası olarak Avrupa'da 4'üncü sıradayız. Doğalgazın tamamını ithal ediyorduk fakat Karadeniz'de 2020'de doğalgaz bulduk ve bu alanda üretime başladık." dedi.

"20 BİN KİLOMETREYE ULAŞAN BORU HATTIYLA 1 TRİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNDE GAZ TAŞINDI"

BOTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Fidan da bu yıl şirketin 50'nci kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatarak, İstanbul Energy Forum organizasyonu için Anadolu Ajansına teşekkürlerini sundu.

Fidan, BOTAŞ'ın geniş yelpazede faaliyet gösteren bölgenin en güçlü şirketlerinden olduğuna dikkati çekerek, 3 bin 500 kilometrelik petrol boru hattı uzunluğuyla bugüne kadar 14,5 milyar varil petrolün taşınmasında etkin rol aldıklarını kaydetti.

Doğalgazda da 20 bin kilometreyi bulan boru hatlarıyla bugüne kadar 1 trilyon metreküpün üzerinde gaz taşındığını belirten Fidan, Karadeniz'de üretilen gazın önemine değindi.

Fidan, mevcut durumda günlük 7 milyon metreküp gaz üretilen sahadan vatandaşlara gazın ulaştırıldığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ KAPASİTESİNİN ARTILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesinin artırılması için de çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti: