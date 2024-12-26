Rusya Merkez Bankası 'döviz alımlarına devam' kararı aldı

AA

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alımlarına 9 Ocak itibarıyla tekrar başlayacağını açıkladı.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, 28 Kasım’da iç piyasada durdurulan döviz alımlarına ilişkin alınan yeni karara yer verildi.

Buna göre, banka, bütçe kuralları çerçevesinde 9 Ocak’tan itibaren alımlara tekrar başlayacak.

RUBLE, DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETMİŞTİ

Ruble 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybetmiş, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti.

KARAR RUBLEDEKİ DEĞER KAYBINI DURDURMAK İÇİN ALINMIŞTI

Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybını durdurmak amacıyla döviz alımlarını durdurma kararı almıştı.

DOLAR/RUBLE PARİTESİ

Dolar/ruble paritesi TSİ 11.40'ta 100 seviyesinden işlem görüyor.