Rusya Merkez Bankası, politika faizini artırmaya hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, bankanın temmuzdaki toplantısında politika faiz oranını 100 ila 200 baz puan artırabileceğini söyledi.
Tremasov, Rusya’nın Murmansk şehrinde katıldığı bir etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.
Politika faiz oranını artırma olasılığı değerlendiriliyor
Rusya Merkez Bankası'nın son olarak 7 Haziran’da toplantı yaptığını anımsatan Tremasov, “Şu anda politika faiz oranını artırma olasılığını değerlendiriyoruz.” dedi.
"100 ya da 200 baz puan artırılabilir"
Tremasov, piyasadaki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
Haziranda faizin 100 baz puan artırılarak yüzde 17'ye, 200 baz puan artırılarak yüzde 18'e yükseltilmesi olasılığı görüşüldü. Bu ihtimallerin temmuzda da ele alınacağını düşünüyorum.
"Enflasyon oranı beklentiyi aştı"
Enflasyon oranının, yıl sonu itibarıyla yüzde 4,3 ila 4,8 seviyesindeki beklentiyi aştığına işaret eden Tremasov, bir sonraki toplantıda söz konusu beklentinin de tekrar ele alınabileceğini söyledi.
Politika faizi: Yüzde 16
Rusya Merkez Bankası, 7 Haziran’daki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bırakırken, bir sonraki toplantıda faiz artışına gidilebileceğine işaret etmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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