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Rusya Merkez Bankası, politika faizini artırmaya hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası, politika faizini artırmaya hazırlanıyor Rusya Merkez Bankası, Ukrayna ile savaşa başladığından bu yana politika faizinde keskin değişiklikler yaşıyor. Banka, şu anda yüzde 16 olan faizi bir sonraki toplantıda 17 ya da 18'e çıkaracağını dile getirdi.