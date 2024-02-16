Rusya Merkez Bankası yılın ikinci yarısında faiz indirimi planlıyor Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, faiz palitikasında bir değişikliğe daha hazırlık yapıyor. Rusya Merkez Bankası, yılın ikinci yarısında faiz politisında yapacağı değişime ait görüş beyan etti.

AA

Ukrayna ile girdiği savaşın ertesinde merkez bankasındaki faizi hızlı artırarak şok kararlar alan Rusya, yaşanan ekonomik gelişmelerin paralelinde faizi tekrar düşürmüştü.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, faiz indirimine ne zaman başlayacaklarına yönelik istişareler yürüttüklerini belirterek, “Görüşler oldukça çeşitli ancak çoğunluk bu yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyor.” dedi.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Kademeli indirim"

Faiz oranında indirimin kademeli şekilde yapılacağını anlatan Nabiullina, “Enflasyonun hızlı şekilde yavaşlamaktan ziyade, kademeli olarak soğumasından bahsettiğimiz için faiz indiriminin de daha yumuşak, ardışık adımlar şeklinde yapılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Faiz adımları enflasyona bağlı"

Söz konusu adımların büyüklüğünün enflasyona bağlı olduğuna işaret eden Nabiullina, şu ifadeleri kullandı:

Meslektaşlarımızla faiz oranındaki ilk indirimin ne zaman başlayabileceğini istişare ettik. Görüşler oldukça çeşitli ancak çoğunluk bu yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyor.

"Resesyon tehlikesi yok"

Nabiullina, Rus ekonomisinde bir resesyon tehlikesinin ise bulunmadığına dikkati çekti.

İhracatçı şirketlere döviz satma zorunluluğu

Rusya’daki ihracatçı şirketlere yönelik döviz satma zorunluluğuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Nabiullina, şu yorumda bulundu:

Rusya Merkez Bankası, döviz kazançlarının zorunlu satışına yönelik kararın uzatılması için zorlayıcı nedenler görmüyor. Bize göre, döviz kurunun istikrara kavuşturulması amacıyla alınan bu tedbirin önemi, diğer tedbirlere göre önemli ölçüde küçüktür.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)