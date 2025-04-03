Rusya tekrar döviz ve altın satışına başlıyor

AA

Rusya'da Ocak 2024'te iç piyasada döviz ve altın satışları durdurulmuştu.

Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak 2024'ten bu yana ilk defa iç piyasada döviz ve altın satışlarına başlanacağını ilan etti.

OCAK 2024'TE DÖVİZ VE ALTIN SATIŞI DURDURULMUŞTU

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ocak 2024'te iç piyasada durdurulan döviz ve altın satışlarına ilişkin alınan yeni karara yer verildi.

SATIŞA 7 NİSAN'DA TEKRAR BAŞLANACAK

Buna göre, bakanlık bütçe kuralları çerçevesinde 7 Nisan'dan itibaren satışlara tekrar başlayacak.

Analistler, petrol gelirlerinin azalması nedeniyle bakanlığın döviz ve altın satışlarına tekrar başlamasının beklendiğine dikkati çekti.