Rusya ve Çin'den nadir toprak elementleri üretiminde iş birliği

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’le Rusya’daki nadir toprak elementlerinin üretiminde iş birliğini ele aldıklarını söyledi.

Manturov, Rusya’nın nadir toprak elementleri üretimine ilişkin konuştu.

"ÇİN'LE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN ÜRETİMİNİ ELE ALDIK"

Çin’le, Rusya’nın nadir toprak elementleri üretimi konusunu ele aldıklarını belirten Manturov, "Bu konudaki görüşmeler bir süredir devam ediyor. Henüz kesin bir karar alınmadı ancak potansiyel ortağın kim olabileceğini biliyoruz." dedi.

ÇİN'İN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ İŞLETİLECEK

Manturov, söz konusu olası iş birliğinde, Çin’in nadir toprak elementlerinin üretimine yönelik teknolojileri paylaşmasını önceliklendirdiklerini söyledi.

İZLENECEK POLİTİKA KASIMA KADAR BELİRLENECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Eylül’de yaptığı açıklamada, Rus nadir toprak elementleri sektörünün gelişmesine yönelik stratejinin kasıma kadar belirlenmesi konusunda hükümete talimat verdiğini belirtmişti.

RUSYA-ABD

Putin, şubatta yaptığı açıklamada da Çin’in yanı sıra ABD ile de bu alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etmişti.