Rusya'da bütçe, 3,4 trilyon ruble açık verdi

AA

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bütçenin, düşen petrol fiyatlarıyla yılın ilk 5 ayında 3,4 trilyon (yaklaşık 43,2 milyar dolar) ruble açık verdiği bildirildi.

Ülkenin bütçe gelirlerinin yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 14,7 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

3,4 TRİLYON RUBLE AÇIK VERİLDİ

Bu dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 20,7 artarak 18,1 trilyon rubleye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, böylelikle bütçenin 3,4 trilyon ruble açık verdiği ifade edildi.

Açıklamada, petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin 10,5 trilyon ruble, petrol ve doğalgaz gelirlerinin de 4,2 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

PETROL VE DOĞALGAZ FİYATLARI DÜŞTÜ

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,5 seviyesinde olduğu ifade edilen açıklamada, bütçe açığının ana gerekçeleri olarak ocak ayındaki çeşitli giderlere finansman sağlanması ve düşen petrol ile doğalgaz fiyatları gösterildi.

SAVUNMA HARCAMASI ARTTI

Bu arada, Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.