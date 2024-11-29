Rusya’da kripto paralar resmileşti

AA

Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesinden sonra, kendisine uygulanan yaptırımlardan sonra kripto paralar daha çok gündemine geldi.

Dijital varlıklar ve kripto paralar, Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkesinde yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini söylemişti.

PUTİN ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital ve kripto paraları varlık sınıfına sokan ve vergilendiren yasayı onayladı.

Putin’in imzaladığı kararnameye göre, ülkede kripto ve dijital paralar artık varlık şeklinde sınıflandırılacak.

DİJİTAL PARA MADENCİLİĞİ KDV'DEN MUAF

Buna göre, kripto ve dijital para madenciliği ve elde edilen söz konusu paralar katma değer vergisinden muaf tutulurken, madencilik altyapısı işletenler ilgili vergi kurumlarına bilgi vermek zorunda olacak.

GETİRİSİ KİŞİSEL GELİR OLARAK SAYILACAK

Kripto para madenciliğinden elde edilen gelir ise kişisel gelir şeklinde sınıflandırılırken, ortaya çıkan para biriminin değeri piyasa fiyatlarına göre belirlenecek.