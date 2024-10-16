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Rusya'da nakit ödeme oranı azaldı

Rusya'da nakit ödeme oranı azaldı Rusya'da nakitsiz ödemeler yüzde 85'lere ulaşırken, bu akımı destekleyecek "dijital ruble" projesinin de gelecek yıldan itibaren kullanıma sunulması bekleniyor.