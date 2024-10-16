Rusya'da nakit ödeme oranı azaldı

Rusya, piyasada nakit kullanımını azalttı ve dijital para hazırlıklarına da hız verdi.
Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, ülkesinde nakitsiz ödeme oranının yüzde 85 düzeyinde bulunduğunu, gelecek iki yıl içerisinde bu oranın yüzde 90’ın üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.
Skorobogatova, Rusya’nın Sirius bölgesinde düzenlenen Finopolis 2024 adlı etkinlikte konuştu.
"NAKİTSİZ ÖDEMELERİN ORANI YÜZDE 85"
Rusya’da nakitsiz ödeme oranının yıl sonuna kadar yüzde 86 ila 87 seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulunan Skorobogatova, “Nakitsiz ödemelerin payı halihazırda yüzde 85 seviyesinde bulunuyor.” dedi.
"NAKİTSİZ ÖDEME ORANI ARTACAK"
Skorobogatova, Rusya’nın nakitsiz ödemelerin geliştirilmesi konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Gelecek iki yıl içerisinde yüzde 90'lara hatta yüzde 92 oranına rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyoruz.
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE NAKİTSİZ ÖDEMELER ARTIYOR
Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin perakende sektöründe nakitsiz ödemeler geçen yıl, 2022’ye göre 5,3 puan artarak yüzde 83,4’e çıkmıştı.
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