Rusya’da Türkiye turu satışları, 2024'ün 2 katını geçti

AA & Ensonhaber

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’ye olan tatil talebinde kayda değer bir artış yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye tatil paketlerinin fiyatlarında belirgin bir artış görülmediği vurgulanarak, “Tur operatörleri, 2025 yaz sezonu için yapılan Türkiye turu rezervasyonlarının, 2024'ün aynı dönemine kıyasla 2 ila 2,5 kat arttığını bildirdi.” ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'DE FİYATLAR DAHA UYGUN"

Tur şirketi Fun&Sun’ın Halkla İlişkiler Müdürü Olga İvanova, açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

Turistler, otellerin fiyat politikasının daha istikrarlı olduğu ve ortalama fiyatların daha uygun seyrettiği sezon dışı dönemlere yoğun ilgi gösteriyor.

Birliğin Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin ise 2024’te yaklaşık 30 milyon Rus turistin yurt dışına seyahat ettiğini ve Türkiye’nin en çok tercih edilen destinasyon olarak öne çıktığını belirtti.