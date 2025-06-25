Rusya'dan 2026'da dijital ruble hamlesi geliyor

Rusya Merkez Bankası, dijital ruble için ciddi çalışmalar yürütüyor.

Rusya Merkez Bankası, dijital rubleye yönelik deneme sürecini 15 Ağustos 2023'te başlatmıştı. Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin kitlesel kullanıma 1 Eylül 2026 itibarıyla sunulmasını önerdi.

Bankadan yapılan açıklamada, dijital rubleye ilişkin Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunulan teklifin detaylarına yer verildi.

DİJİTAL RUBLE 1 EYLÜL 2026'DA

Buna göre, Rusya'nın en büyük bankalarının 1 Eylül 2026 itibarıyla dijital rubleyle işlemleri müşterilerine sunmaya başlaması önerildi.

Dijital rublenin kademeli bir şekilde yürürlüğe alınması planlanırken, yılda 120 milyon rubleden (yaklaşık 1,5 milyon dolar) fazla gelire sahip bankaların ve finans kuruluşlarının dijital ruble için gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlaması gerekecek.

ULUSLARARASI ÖDEME SORUNLARINA ÇÖZÜM

Yaptırımlar nedeniyle bankacılık sektöründe güçlükler yaşayan Rusya, bu konuda finans alanındaki yeni teknolojilerden faydalanarak uluslararası ödeme sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.