Rusya'nın dış ticaret fazlası 2024'te arttı

AA

Rusya Merkez Bankası, ülkenin dış ticaret, dış borç ve ödemeler dengesine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Aralık 2024'te ülkenin ithalatı, önceki aya göre yüzde 0,77 azalarak 25,9 milyar dolara gerilerken, ihracatı da yüzde 2,8 düşerek 31,3 milyar dolar oldu.

Ülkenin 2024'teki ithalatı ise önceki yıla göre yüzde 2,88 azalarak 294,6 milyar dolara, ihracatı da yüzde 1,7 düşüşle 417,2 milyar dolara geriledi.

RUSYA'NIN DIŞ TİCARET FAZLASI YÜZDE 0,82 ARTTI

Böylece Rusya'nın 2024'ün tamamında dış ticaret fazlası, 2023'e göre yüzde 0,82 artarak 122,6 milyar dolara ulaştı.

DIŞ BORCU 290,4 MİLYAR DOLAR

Ülkenin dış borcu, geçen yıl 27,5 milyar dolar azalarak 290,4 milyar dolara geriledi.

CARİ İŞLEMLER FAZLASI

Rusya'nın cari işlemler fazlası da geçen yıl, 2023'e kıyasla yüzde 7,3 artarak 53,8 milyar dolara yükseldi.